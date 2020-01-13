Почти полсотни дольщиков вселятся в многострадальный «Кленовый квартал» под Хабаровском
В Хабаровском крае дольщики многострадального жилого комплекса «Кленовый квартал» наконец-то справят новоселье. Дом начали строить в 2009 году на территории села Матвеевка Хабаровского района. Постройка была рассчитана на 48 квартир, возводилась она с привлечением денег граждан.
Срок сдачи дома неоднократно переносили, поэтому объект отнесли к проблемным, а дольщиков признали «обманутыми». Между тем, по требованию прокурора застройщик принял меры к завершению строительства дома и в конце декабря 2018 года получил разрешение на его ввод в эксплуатацию. Однако эта задача оказалась невыполнимой в связи с банкротством предприятия.
- Тогда участники долевого строительства и застройщик заключили мировое соглашение, утвержденное Арбитражным судом Хабаровского края. Согласно этому документу последний в срок до декабря 2019 года должен был передать квартиры гражданам, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры. - По итогу 48 участников долевого строительства первой очереди жилищного комплекса «Кленовый квартал» получили свое жилье.
ИСТОЧНИК KP.RU