В трех районах Хабаровска ночью внезапно отключили отопление и горячую воду

14 Янв. 2020 2020-01-14T06:10:37+03:00

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В Хабаровске без горячей воды остались больше одной тысячи 700 многоквартирных домов. Они находятся в трех районах города - в Индустриальном, частично Центральном и Железнодорожном. Причина тому - порыв на коллекторе подающей магистрали на территории ТЭЦ-1. О происшествии стало известно в ночь на 14 января. В семь часов утра ремонтные работы на ТЭЦ-1 завершились.

- В настоящий момент ведется подача теплоносителя по системе, повышается давление. В течение дня управляющие компании будут работать по адресным заявкам, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Отметим также, что аварийными бригадами была организована работа по переподключению потребителей. Теплоноситель не сливался.

Ранее сообщалось о другой коммунальной аварии в Комсомольске-на-Амуре. По центральным улицам города почти полтора часа фонтаном хлестала вода из пробитого магистрального водовода.

ИСТОЧНИК KP.RU