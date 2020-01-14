2020-01-14T08:17:18+03:00
Общество

«Мишкопад» в Хабаровске собрал почти 900 мягких игрушек для детей

Акцию провели во время игры с «Авангардом» 13 января
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
«Мишкопад» в Хабаровске собрал почти 900 мягких игрушек для детей«Мишкопад» в Хабаровске собрал почти 900 мягких игрушек для детейФото: пресс-служба ХК "Амур"
Изменить размер текста:

В Хабаровске во время матча «Амур»-«Авангард» 13 января прошла акция под кодовым названием «Мишкопад». Суть этого мероприятия сводилась к сбору мягких игрушек. Однако от участников требовалось не просто принести и оставить их в определенном месте, а по окончании игры с «Авангардом» запускать их на лед.

- С помощью неравнодушных болельщиков удалось собрать 871 мягкую игрушку. Вскоре их передадут в детские учреждения нашего края. Такие подарки будут нужны детям, чья жизнь полна трудностей, но которым так нужно верить в чудеса и чувствовать простое человеческое счастье, - прокомментировали в пресс-службе ХК «Амур».

Спортсмены поблагодарили всех, кто решил участвовать в акции. Единодушие в добрых делах поддерживает не только подрастающее поколение, но и самих хоккеистов, призыв которых был услышан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Для нас это катастрофа»: зрители в Хабаровском крае остались без кинопремьер
В Хабаровском крае выбрали лучшие снежные фигуры, созданные осужденными
В Хабаровском крае хозяин квартиры у себя дома оказался легкой добычей разбойника
В Хабаровском крае открыли переправу «Амурск – Вознесенское»
В Хабаровском крае пожилых людей будут бесплатно возить на медобследования на спецмашинах
Новую версию «Биометрии» запустил хабаровский филиал компании «Ростелеком»
«Мишкопад» в Хабаровске собрал почти 900 мягких игрушек для детей
Первый состав с новым тепловозом доставил груз на станцию «Волочаевка-2» из Комсомольска
В Хабаровске нашли нового руководителя управления дорог и внешнего благоустройства
В Хабаровском крае после Нового года «черный» дровосек пришел в полицию сдаваться
Биробиджанцу придется жить с вернувшейся женой по решению суда
Чиновника с выдуманным высшим образованием уволили в Еврейской автономии
В Хабаровске осудили любительницу воровать у пенсионеров
В трех районах Хабаровска ночью внезапно отключили отопление и горячую воду
На улице Шелеста в Хабаровске сделают четыре полосы и освещение
Сельчанка в ЕАО отчаянно спасала неведомые 14 тысяч рублей, потеряв реальные деньги
Погода в Хабаровске на 14 января 2020 года: днем до -14, без осадков
Из повисшей на столбе машины в Хабаровске достали чудом выжившего водителя
За бюджетом в Хабаровском крае присмотрят сотрудники новой структуры
Почти полсотни дольщиков вселятся в многострадальный «Кленовый квартал» под Хабаровском
Кошмар на Воронежской: иномарка разбилась «в хлам» об автобусы и большегруз
Россельхозбанк готов предложить хабаровчанам сниженные ставки по сельской ипотеке