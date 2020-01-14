«Мишкопад» в Хабаровске собрал почти 900 мягких игрушек для детей

14 Янв. 2020 2020-01-14T08:17:18+03:00

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В Хабаровске во время матча «Амур»-«Авангард» 13 января прошла акция под кодовым названием «Мишкопад». Суть этого мероприятия сводилась к сбору мягких игрушек. Однако от участников требовалось не просто принести и оставить их в определенном месте, а по окончании игры с «Авангардом» запускать их на лед.

- С помощью неравнодушных болельщиков удалось собрать 871 мягкую игрушку. Вскоре их передадут в детские учреждения нашего края. Такие подарки будут нужны детям, чья жизнь полна трудностей, но которым так нужно верить в чудеса и чувствовать простое человеческое счастье, - прокомментировали в пресс-службе ХК «Амур».

Спортсмены поблагодарили всех, кто решил участвовать в акции. Единодушие в добрых делах поддерживает не только подрастающее поколение, но и самих хоккеистов, призыв которых был услышан.

ИСТОЧНИК KP.RU