2020-01-17T05:33:37+03:00
Общество

В Комсомольске молодые семьи получат деньги на покупку жилья

На эти цели из бюджета направят 18 миллионов рублей
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске молодые семьи получат деньги на покупку жильяВ Комсомольске молодые семьи получат деньги на покупку жильяФото: Иван МАКЕЕВ
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В Комсомольске -на- Амуре молодым семьям выделят деньги на покупку вторичного жилья. На эти цели из городского бюджета выделили 18 миллионов рублей. Это доля муниципального софинансирования программы по улучшению жилищных условий граждан данной категории. Еще 146 миллионов рублей выделят из федерального и краевого бюджетов.

- В 2020 году надеются предоставить социальные выплаты для приобретения жилья на вторичном рынке 113 молодым семьям города Юности. Выделят 18 миллионов рублей из городской казны за счет перераспределения денег с других расходных статей. Основные параметры бюджета Комсомольска -на- Амуре останутся без изменений, - прокомментировали в пресс -службе городской администрации.

Напомним, в регионе действует ряд жилищных программ. Молодые семьи могут рассчитывать на субсидии при покупке квадратных метров на рынке первичного и вторичного жилья, дополнительные субсидии и меры поддержки при строительстве и реконструкции частного дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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