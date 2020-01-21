2020-01-21T08:59:05+03:00
Происшествия

В Хабаровске приговорили девушку, «заминировавшую» суд ради сожителя

Девушка хотела сорвать процесс, но в итоге сама «заработала» уголовное дело
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске приговорили девушку, «заминировавшую» суд ради сожителяВ Хабаровске приговорили девушку, «заминировавшую» суд ради сожителяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске прошел суд на 21-летней девушкой, которая из хулиганских побуждений «заминировала» здание суда. Горожанка в октябре 2019 года позвонила на пульт Единой диспетчерской службы и сообщила, что посетители и работники одного из районных судов Хабаровска находятся в опасном положении.

- Тогда по «сигналу» провели проверку. Для этого привлекли сотрудников экстренных служб, кинологические расчеты, полицейских, которые помогали эвакуировать порядка 200 человек. Информация об опасности не подтвердилась, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сама фигурантка призналась, что хотела сорвать процесс. Тогда ее 25-летнему сожителю должны были зачитать приговор. Парня обвиняли в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Для реализации задуманного осужденная купила у неизвестных ей лиц сотовый телефон и сим-карту. Гаджет позже изъяли сотрудники полиции.

В итоге парня все-таки осудили и на шесть лет отправили в колонию общего режима. За ложное сообщение о минировании хабаровчанку приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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