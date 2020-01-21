2020-01-21T09:54:02+03:00
Политика

Руководителя управления лесами в Хабаровском крае отстранили от работы

В отношении Константина Хрянина идет служебная проверка
Александр ШТААЛЬ
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Руководителя управления лесами в Хабаровском крае отстранили от работыРуководителя управления лесами в Хабаровском крае отстранили от работыФото: Управление лесами правительства Хабаровского края
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В Хабаровском крае стало известно о временном отстранении от работы руководителя управления лесами. Сообщение об этом появилось в одной из социальных сетей. Время спустя удалось получить официальное подтверждение этой информации.

- Константин Хрянин отстранен от работы на время проведения служебной проверки, которую инициировал губернатор. О необходимости проверки заявили в департаменте региональной безопасности. До окончания процесса комментировать о причинах считаю преждевременным, - прокомментировала редакции «КП-Хабаровск» Надежда Томченко, пресс-секретарь губернатора.

Напомним, ранее в Хабаровском крае стало известно об увольнении министра образования Аллы Кузнецовой. По неофициальной информации, свою деятельность Алла Кузнецова продолжит в Москве. Будет ли это государственная служба, или же свою дальнейшую деятельность Алла Геннадьевна видит на ниве науки, сказать трудно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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