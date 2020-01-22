В ЕАО «Детям войны» выдадут удостоверения и назначат выплаты

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:42:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Еврейской автономии с 1 января 2020 года вступил в силу региональный закон «О мерах социальной поддержки детей войны». В рамках его исполнения удостоверения вручат жителям области, которым на день окончания Второй мировой войны было менее 18 лет, то есть родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года. В регионе на сегодняшний день таких граждан проживает семь тысяч 480 человек.

- В ЕАО закон о детях войны начнет действовать именно в год 75-летия Великой Победы. Благодаря ему льготники смогут получить официальный статус и социальную поддержку – внеочередное предоставление медицинской помощи и ежегодную денежную выплату к 9 мая, - отметил глава региона Ростислав Гольдштейн.

Отметим также, что узаконили статус «Детей войны» уже больше тысячи жителей автономии. Чтобы оформить удостоверение и денежную выплату, пожалуйста, обратитесь в МФЦ в Биробиджане или его филиалы, расположенные в муниципальных образованиях области.

На какие доплаты могут рассчитывать пенсионеры Хабаровского края? (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU