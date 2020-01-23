2020-01-23T08:20:00+03:00
Общество

Злой аноним опять вынудил эвакуировать детские сады в Биробиджане

В учреждениях №№ 43 и 5 взрывные устройства не нашли, остальные здания проверяют
Александр ШТААЛЬ
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Злой аноним опять вынудил эвакуировать детские сады в БиробиджанеЗлой аноним опять вынудил эвакуировать детские сады в БиробиджанеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Биробиджане сегодня, 23 января, воспитанников детских садов экстренно эвакуировали. Причина тому - анонимные сообщения, которые руководители учреждений получили на электронную почту. Заведующие сообщили об этом в экстренные службы.

- Детей отвели в рядом расположенные административные здания. На данный момент кинологи и сотрудники экстренных служб обследуют помещения. На месте также работает Наталья Петрушкова, заместитель мэра по социальным вопросам, образованию и культуре, а также представители ГО и ЧС мэрии областного центра, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Известно, что уже обследовали детские сады №№ 43 и 5. Там ничего угрожающего жизни и здоровью не нашли. Заведующим детсадов выдали акты, в которых говорится, что в зданиях никаких взрывных устройств не обнаружено. Дошкольные учреждения заработали в штатном режиме. Остальные детские сады Биробиджана проверяют.

Напомним, во время одной из таких эвакуаций скончалась воспитательница. Женщине стало плохо, ей вызвали скорую, но спасти ее не удалось. К слову, сегодня, 23 января, эвакуировали 20 детских садов в Комсомольске-на-Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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