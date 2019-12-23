Биробиджанцы проводили в последний путь воспитательницу, скончавшуюся по вине лже-террористов

Сегодня, 23 декабря, в Биробиджане хоронили Валентину Сигаеву, воспитательницу детского сада №24. Валентина Владимировна пятьдесят один год жизни посвятила дошколятам. Родители и детишки очень любили свою «тетю», «бабушку Валю», коллеги уважали и брали с нее пример. Кто бы мог подумать, что жизнь 73-летней женщины оборвется из-за сообщения о несуществующей бомбе.

ДЕТЕЙ СПАСЛА, А СЕБЯ НЕ СБЕРЕГЛА

Трагедия случилась 19 декабря 2019 года. В этот день в несколько дошкольных образовательных учреждений Биробиджана поступили электронные письма, содержащие сообщения о минировании детских садов. В ходе эвакуации из детсада № 24 плохо стало воспитательнице Валентине Сигаевой. Коллеги оперативно вызвали скорую помощь, но спасти 73-летнюю сотрудницу не удалось.

Сегодня в ритуальном зале, расположенном на улице Советская, состоялось прощание с Валентиной Сигаевой. Проводить в последний путь свою землячку пришло более сотни биробиджанцев. Соболезнования семье погибшей выразили врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн и мэр Биробиджана Александр Головатый, пообещав материальную поддержку. Многие возложили к гробу живые цветы, кто-то не мог сдержать слез.

Более полувека Валентина Владимировна отдала заботе о дошколятах. Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Валентину Владимировну очень уважали в нашем коллективе. Работала она на совесть, была ответственной. Во время эвакуации у нее поднялось давление, она успела вывести детей и упала в помещении. Вызвали «скорую», но спасти не успели. Умерла мгновенно, не мучилась. Валентина Владимировна - герой нашего времени, - рассказала одна из сотрудниц детского сада № 24.

ТРЕВОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Поделилась своими наблюдениями и руководитель родительского комитета младшей группы этого дошкольного учреждения Виктория Лебедева. По ее словам, в день трагедии в этой группе находились одиннадцать детей при списочной численности 28 человек.

- У нас карантин по ветрянке, кто-то находился на больничном. Я приехала, когда уже случилась трагедия. В группе оставалось шестеро малышей, остальных родители уже разобрали. Мне позвонила мама Никиты Родионова, ей сообщил кто-то из воспитателей. Я написала голосовое сообщение в чат группы родителей. Через пять минут мне перезвонила другая мамочка и сообщила, что Валентине Владимировне плохо, ей вызвали «скорую», ее не могут откачать. Понимая, что дети без присмотра, я отложила все дела и поехала в детский сад. Приехала - Валентину Владимировну, к сожалению, спасти не удалось, - рассказала Виктория Лебедева.

По ее словам, слухи о том, что 73-летняя воспитательница имела серьезные проблемы со здоровьем, не соответствуют действительности. В своем возрасте Валентина Сигаева могла дать фору коллегам помоложе.

- Она была активной, бойкой, доброй и отзывчивой. В ребятишках она души не чаяла, наши дети все называли ее бабушкой. Мы, родители детсадовцев, никогда бы не подумали, что у нее есть серьезные проблемы со здоровьем. Ни разу такого не было, чтобы она жаловалась на самочувствие и говорила, что ей плохо. А вот то, что эвакуации детей в зимнее время проводят, поразило многих родителей. В день трагедии наша группа в WhatsApp не замолкала до двух часов ночи - все плакали, переживали, обсуждали происшествие. Среагировали воспитатели четко - все детки были в зимней обуви, в куртках. Единственное, что на деток не надели лыжные штаны, но они были в колготках, штанишках, то есть они не с голыми ногами бежали по улице. Но психологическое напряжение было большим - возможно, это и привело к летальному исходу. Говорят, что скорая помощь приехала быстро, медики делали все возможное, но это не помогло. Так нашей бабушки не стало, - рассказала Виктория Лебедева.

Родители хотят установить на детском садике мемориальную доску с именем Валентины Сигаевой. Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

По ее словам, инициативная группа родителей будет ходатайствовать о посмертном награждении Валентины Владимировны Сигаевой. Еще одна идея - установить мемориальную табличку на здании детсада №24.

Редакция «Комсомольской правды» - Хабаровск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Валентины Владимировны.