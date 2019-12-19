Первая жертва лже-минеров: в Биробиджане воспитательнице во время эвакуации стало плохо, спасти ее не удалось

Очередная волна сообщений о заложенных взрывных устройствах движется по Хабаровскому краю и ЕАО. На этот раз в зону поражения электронных террористов попали детские сады. Сообщения о экстренных эвакуациях детских дошкольных учреждений поступили из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Биробиджана.

ОТВЕЛА И УПАЛА

В Биробиджане официально подтвердили информацию о эвакуации тринадцати детских садов. При этом, первое ЧП в дошкольном учреждении произошло еще вчера. К этому моменту проверены одиннадцать детсадов, нигде ничего опасного не нашли, дети либо вернулись в группы, либо их забрали родители.

Всего в областном центре эвакуировали 2333 ребенка и 456 взрослых - персонал детсадов. В одном случае злая кибершутка обернулась настоящей бедой.

- Воспитательнице детсада № 24 стало плохо во время проведения эвакуационных мероприятий, - рассказала Дарья Ващенко, советник мэра Биробиджана. - Вызвали скорую помощь, но, к сожалению, женщину спасти не удалось. Ей 73 года, кто-то из коллег говорит, что она до этого жаловалась на высокое давление, кто-то - что на сердце. Конечно, это трагедия, мы все в шоке.

По рассказам очевидцев, пожилая воспитательница по тревоге одела своих воспитанников, малышей ясельной группы, и повела их в главный корпус педагогического института им. Шолома-Алейхема. Там ей и стало плохо, женщина пошатнулась и упала. Вызвали скорую, врачи пытались помочь, но...

На место происшествия выехали врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн и первый заместитель мэра Биробиджана Ян Аблов. Ростислав Гольдштейн дал распоряжение оказать родным покойного педагога помощь в организации похорон.

По словам Дарьи Ващенко, эвакуация во всех детсадах проходила по инструкции. Детей отводили в ближайшие школы или другие учебные заведения. Только один садик, №5, располагается в отдалении от таких зданий. Поэтому туда быстро подогнали большой и теплый автобус, в котором ребятишки сидели в ожидании родителей.

ВОСПИТАТЕЛИ В МЫЛЕ, РОДИТЕЛИ ПОБРОСАЛИ РАБОТУ

В краевой столице в «зону поражения» киберпреступников попали 47 детских садов.

- В группу пришла заведующая, объявила об общей эвакуации мы быстренько одели детей, пересчитали и пошли в 85-ю школу, - рассказала воспитатель детского сада №208 краевой столицы. – Там уже узнали, что по телевизору сообщили о том, что заминировано много детских садов по всему Хабаровску. Из детского сада детей выводили очень оперативно, десять минут и все уже были на улице. Всех родителей обзвонили, ждем, пока заберут детей.

Родителей, сообщения, понятно не обрадовали.

- В школе, достаточно все грамотно спланировали, - поделилась мама маленькой хабаровчанки Ольга Иванова. – Детей разместили в актовом зале, организовали режим питьевой воды. Постоянно пересчитывали, чтобы никто не потерялся. Прибывающих родителей сразу же встречают, направляют куда идти. Родителей всех обзвонили уже, ждут, пока разберут детей по домам.

Рабочий день во многих учреждениях оказался под угрозой срыва.

- Воспитательницы в мыле - за считанные минуты вдвоем одели 30 человек. Надо сказать, все грамотно организовали: быстро одели, быстро довели до школы, где устроили детей, - поделился Руслан, который вынужден был покинуть рабочее место и экстренно забирать сына. - Рабочий день у меня почти сорван, сейчас с ребенком еду на работу, потом жена заедет, заберет.

В Биробиджане шутка террористов стоила жизни воспитательнице. Фото: пресс-служба администрации ЕАО

Информация о заложенных взрывных устройствах начала поступать на электронную почту ДОУ в десять утра и распространялась с быстротой лесного пожара.

- Когда появились первые случаи, к нам зашла заведующая, проинформировала о ситуации, попросила одеть детей в колготки и кофты, чтобы быть готовыми оперативно надеть верхнюю одежду, сообщила о том, что в случае режима ЧС мы должны перевести их в здание «Водоканала», - рассказала воспитатель детского сада №145. – После этого мы просто сидели и ждали, когда поступит команда на эвакуацию, даже спать детей укладывали не раздевая.

Надежда на то, что происходящее учения, проводимые спецслужбами, не подтвердилась.

- Мы никаких учений не планировали и не проводим, - подчеркнула Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы МЧС по Хабаровскому краю.

Такой же ответ дали и в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

В Комсомольске заминировали 25 из 52 муниципальных детсадов.

- По состоянию на настоящее время в зданиях ведутся проверки. Пока взрывных устройств не обнаружено - сообщил Иван Лаврентьев, руководитель пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре. - Родители либо сами едут за детьми, либо просят родственников. Забрали не всех детей, кто-то остался под присмотром воспитателей. Эвакуируют в ближайшую школу или другое соцучреждение – все как предусмотрено планом, никто из детей на улице не мерз.

Почерк кибертеррористов схож с теми, что «минировали» девятого декабря вузы и школы по всему Дальнему Востоку, а до этого в течение года торговую сеть «Самбери». Никаких требований не выдвигалось. Редакция «КП-Хабаровск» продолжает следить за развитием ситуации.