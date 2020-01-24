24 Янв. 2020 2020-01-24T06:50:38+03:00

Не рассчитал силы: пьяный водитель в Хабаровске «улетел» с дороги в дерево Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Хабаровске в ночь на 23 января иномарка выехала за пределы дороги и врезалась в дерево. Происшествие случилось в ночь на 23 января. По предварительной информации, машина Toyota Allion ехала по улице П.Л. Морозова, происшествие случилось в районе дома №91.

- Пока можно сказать с уверенность, что за рулем находился пьяный водитель. Это доказали опытным путем. В силу нетрезвого состояния водитель не смог нормально контролировать движение и потерял управление. Итог – он выехал за пределы проезжей части и наехал на дерево, - рассказал информированный источник.

Водитель, не смотря на суровость аварии, выжил и даже не сильно пострадал. Врачи диагностировали у него ушибленную рану головы. Лечение он будет получать амбулаторно. В действиях нарушителя усматривают признаки состава уголовного преступления, уже оформили постановление по административным статьям.

Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, не садитесь за руль после употребления алкоголя. Такая поездка может закончиться трагически. Читайте также, как за ошибки на дороге расплачиваются другие люди.

ИСТОЧНИК KP.RU