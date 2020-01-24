2020-01-24T06:50:38+03:00
Происшествия

Не рассчитал силы: пьяный водитель в Хабаровске «улетел» с дороги в дерево

Происшествие случилось в ночь на 23 января
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Не рассчитал силы: пьяный водитель в Хабаровске «улетел» с дороги в деревоНе рассчитал силы: пьяный водитель в Хабаровске «улетел» с дороги в деревоФото: УМВД России по городу Хабаровску
Изменить размер текста:

В Хабаровске в ночь на 23 января иномарка выехала за пределы дороги и врезалась в дерево. Происшествие случилось в ночь на 23 января. По предварительной информации, машина Toyota Allion ехала по улице П.Л. Морозова, происшествие случилось в районе дома №91.

- Пока можно сказать с уверенность, что за рулем находился пьяный водитель. Это доказали опытным путем. В силу нетрезвого состояния водитель не смог нормально контролировать движение и потерял управление. Итог – он выехал за пределы проезжей части и наехал на дерево, - рассказал информированный источник.

Водитель, не смотря на суровость аварии, выжил и даже не сильно пострадал. Врачи диагностировали у него ушибленную рану головы. Лечение он будет получать амбулаторно. В действиях нарушителя усматривают признаки состава уголовного преступления, уже оформили постановление по административным статьям.

Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, не садитесь за руль после употребления алкоголя. Такая поездка может закончиться трагически. Читайте также, как за ошибки на дороге расплачиваются другие люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министру здравоохранения России рассказали о планах отрасли в ЕАО
Губернатор Хабаровского края встретился с главой Минпромторга России
Не рассчитал силы: пьяный водитель в Хабаровске «улетел» с дороги в дерево
В Комсомольске проведут турнир по боксу, посвященный памяти погибших в Афганистане бойцов
В Хабаровске осудили вора, промышлявшего на железнодорожном вокзале
Хабаровск избавят от киосков с загадочной судьбой
На сельхозземли в ЕАО положили глаз китайские бизнесмены
В Хабаровском крае должнику напомнили про долг после неудавшейся попытки продать квартиру
«Ростелеком» обеспечил видеоконтроль улиц Николаевска-на-Амуре
В Хабаровск не пустили зараженные розы из Эквадора
В больницах и аптеках Хабаровского края подготовились к «китайскому коронавирусу»
Ночью из магазина в Хабаровске внезапно пропали деньги, касса и продукты
Три класса одной из школ закроют на карантин в Биробиджане с сегодняшнего дня
Погода в Хабаровске на 24 января 2020 года: днем до -14, без осадков
В Хабаровском крае из цистерны на землю вылилось 60 тонн нефтепродукта
Жителей Комсомольска приглашают пройти диспансеризацию
После массовых отключений света в Хабаровском крае чиновники получили наставление от прокуратуры