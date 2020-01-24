В лесах Хабаровского края таинственно исчезают сим-карты

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:31:07+03:00

Пока не ясно, кому так не хочется, чтобы дикая природа оказалась в объективе фотоловушки

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В Хабаровском крае началась работа по зимнему мониторингу тигров. Главный «тигрятник» Алексей Готованский уже отправился по «Заповедному Приамурью» с ревизией. Его цель - собрать информацию с фотоловушек, в объективы которых нередко попадают полосатые хищники. Первым на маршруте был нацпарк «Анюйский».

- Работу проводят совместно с госинспекторами. Дело идет ладно и быстрее, чем предполагалось. Снега в лесу достаточно, встречаются следы разных зверей, в том числе и тигриные. В первую ночевку совсем близко от кордона Богбасу прошел взрослый тигр, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Одним из последних мест, где работал Алексей, был участок в районе реки Маномы. Ему удалось собрать фотоархив, но, увы, нашелся здесь и повод для печали - на фотоловушках, установленных в урочище Дуала, пропали сим-карты.

- Это третий раз за год уже, а мы пять часов туда добирались – прорубались. Убрал ловушки с буранника, - рассказал Алексей Готованский. - До конца января надо проверить порядка десяти фотоловушек. Затем короткий отдых, чтобы восстановить силы для второго большого рывка.

Куда исчезли сим-карты - пока не ясно. Жалко, что не все тайны дикой природы пока удается понять. Однако копилка тигриных историй в Хабаровском крае и без того пополняется новыми сообщениями. Ранее сообщалось о ситуации, когда кровь ученого стала приманкой для полосатого хищника. Также дикие животные во время охоты слишком близко подошли к обедающим людям. Теперь же хищник навестил госинспекторов во время ужина. Подойти к ним он не решился, зато пристально наблюдал за тем, как они едят. Один хищник повторил трюк ослика из фильма «Кавказская пленница», а другой усатый-полосатый проинспектировал дорогу, выйдя к людям.

ИСТОЧНИК KP.RU