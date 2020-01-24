2020-01-24T13:01:20+03:00
Общество

«Тут выбегает на нас зверь!»: в заповеднике Хабаровского края сняли на видео «домового» с горящими глазами

Неожиданного гостя застали врасплох в доме на кордоне «Килтасин»
Александр ШТААЛЬ
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«Тут выбегает на нас зверь!»: в заповеднике Хабаровского края сняли на видео «домового» с горящими глазами«Тут выбегает на нас зверь!»: в заповеднике Хабаровского края сняли на видео «домового» с горящими глазамиФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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Госинспекторам в Хабаровском крае довелось максимально близко подойти почти к настоящему домовому. Зверек обосновался в доме на кордоне «Киталсин» в Болоньском заповеднике и заметно смутил людей, которые пришли сюда во время патрулирования территории

- «Мы заехали на кордон, начали работать, греметь досками. Тут выбегает на нас зверь! - делится воспоминаниями госинспектор заповедника Алексей Дремин. - Это оказалась енотовидная собака. Посмотрела, покрутилась вокруг, порычала и убежала под дом.

Алексей решил проследить за зверем, а тот, видимо, не особо был рад такому вниманию. Он забился под доски, рычал, показывал свое недовольство. По внешним признакам с животным было все хорошо. К слову, зимой енотовидные собаки залегают в спячку, но в оттепель просыпаются и бродят в поисках корма. В этом году зима выдалась мягкая, видимо, поэтому животное проснулось раньше срока, а потом нашло себе дом.

Напомним, что в сентябре 2019 года из-за сильного наводнения были разрушены и частично смыты хозяйственные постройки на кордоне «Киталсин». После схода большой воды здесь видели следы трех енотовидных собак, зимовал только один зверь. Он-то и стал домовым - хранителем заповедного дома. После яркого явления людям енотовидная собака больше не показывалась. Ранее сообщалось о найденном в заповедных лесах «экземпляре» редкой хитрости.

Тут выбегает на нас зверь! : в заповеднике Хабаровского края сняли на видео домового с горящими глазами.Автор: ФГУП Заповедное Приамурье

ИСТОЧНИК KP.RU

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