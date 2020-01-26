2020-01-26T05:32:28+03:00
Общество

В ЕАО выдали первую «дальневосточную ипотеку» под два процента

Всего от жителей региона поступило 19 заявок, восемь из которых уже одобрили
Александр ШТААЛЬ
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В ЕАО выдали первую «дальневосточную ипотеку» под два процентаВ ЕАО выдали первую «дальневосточную ипотеку» под два процентаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Еврейской автономии подвели первые итоги «дальневосточной ипотеки». На территории региона с такой финансовой услугой сегодня работают 12 банков. От жителей региона уже поступило 19 заявок, восемь из которых одобрили, а 10 еще на рассмотрении. Первые три миллиона рублей уже выдали одной семье. По одному заявлению дали предварительный отказ, пакет документов отправили на доработку.

- Проблема этой программы в ЕАО – это недостаток жилья на первичном рынке. Однако местные власти уже пытаются ее решить. В планах на ближайшие пять лет ввести в эксплуатацию более одной тысячи 700 новых квартир, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Ранее сообщалось, что самой первой ипотеку под два процента получила семья из Владивостока. В числе первопроходцев оказались Светлана и Андрей Гридины, которые в начале декабря получили заветный заем.В Хабаровском крае первую ипотеку получили в конце декабря супруги Артем и Елизавета Пермяковы. В целом же Хабаровский край оказался в лидерах по оформлению нового займа. Также отличились Приморский край и Республика Саха (Якутия).

ИСТОЧНИК KP.RU

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