2020-01-27T08:41:59+03:00
Общество

В прокуратуре Хабаровского края разбираются в ситуации с детьми, брошенными в аэропорту Шереметьево

Вопрос с брошенными детьми также рассмотрели на совещании у мэра Комсомольска-на-Амуре
Александр ШТААЛЬ
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В прокуратуре Хабаровского края разбираются в ситуации с детьми, брошенными в аэропорту ШереметьевоВ прокуратуре Хабаровского края разбираются в ситуации с детьми, брошенными в аэропорту ШереметьевоФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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Накануне стало известно о прецеденте с брошенными в аэропорту Шереметьево детьми. Мальчишки 2011 и 2014 годов рождения были братьями, в рюкзаке одного из них нашли записку отца: «Прошу помочь моим детям. Определите их, пожалуйста, во временный дом приюта, так как в данный момент у меня очень тяжелая финансовая обстановка. Я их позже заберу. Прошу детей не разлучать. Документы на детей в рюкзаке. Простите, но в данный момент у меня другого выхода нет».

- Прокуратурой Хабаровского края организована проверка по факту случившегося. По предварительной информации, житель Комсомольска-на-Амуре вместе с детьми прилетел рейсом «Хабаровск-Москва», оставил несовершеннолетних и исчез. В ходе проверки дадут оценку действиям сотрудников органов системы профилактики. По результатам при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, вопрос с брошенными детьми стал первым, который рассматривался сегодня на совещании у мэра Комсомольска-на-Амуре Александра Жорника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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