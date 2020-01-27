2020-01-27T09:28:20+03:00
Общество

В мэрии Хабаровска отреагировали на вопросы горожан о многоуровневых парковках

Мэр города поручил подготовить предложения для потенциальных инвесторов, которые могут взяться за этот проект
Александр ШТААЛЬ
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В мэрии Хабаровска отреагировали на вопросы горожан о многоуровневых парковкахВ мэрии Хабаровска отреагировали на вопросы горожан о многоуровневых парковкахФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В Хабаровске активно продолжают обсуждать тему платных парковок. Напомним, ранее сами местные жители обратились к мэру краевой столицы с вопросом: «Не пора ли вводить платные парковки в центре города?». Накануне тема получила продолжение.

- Сегодня на аппаратном совещании я дал поручение директору департамента архитектуры, строительства и землепользования. Суть его сводится к проработке вопроса об организации парковок со всеми застройщиками, которые собираются возводить объекты в городе, - отметил Сергей Кравчук в своем аккаунте в социальной сети.

Отметим, что речь идет о жилищном строительстве и возведении офисных зданий, торговых центров. При этом акцент сделали на том, что стоимость аренды или продажи крытых парковок должна быть доступна людям. Не должно быть такого, чтобы машиноместо на подземном паркинге стоил как треть или даже половина от стоимости квартиры.

К слову, ранее градоначальник обратился к горожанам через социальную сеть с вопросом, что они думают о платных парковках. Часть хабаровчан ответили, что в городе нужны многоуровневые парковки. На сегодняшний день мэр уже дал поручение подготовить предложения для потенциальных инвесторов, которые готовы взяться за этот проект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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