2020-01-31T06:59:43+03:00
Общество

В Хабаровске новое назначение в комитете по управлению Индустриальным районом

Поста заместителя председателя займет Диана Стрельникова
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске новое назначение в комитете по управлению Индустриальным райономВ Хабаровске новое назначение в комитете по управлению Индустриальным райономФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровской мэрии новое назначение – пост заместителя председателя комитета по управлению Индустриальным районом займет Диана Евгеньевна Стрельникова. В ее ведении теперь будут вопросы социальной сферы. Об этом сообщили в пресс-службе городской городской администрации.

Для справки

Диана Евгеньевна Стрельникова родилась в 1976 году. В 1998 году окончила Хабаровский государственный педагогический университет, опыт руководящей работы более пяти лет. За отличную работу и активную жизненную позицию ее награждали почетной грамотой и благодарственным письмом администрации города, благодарностью мэра города. Также среди наград медаль «Участнику борьбы со стихией на Амуре», медаль МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».

Напомним, пост председателя комитета по управлению Индустриальным районом заняла Мария Матаева. О ее назначении стало известно в сентября 2019 года. Также отметим, что накануне стало известно о назначении Михаила Ташматова на пост председателя комитета по управлению Краснофлотским районом по жилищно-коммунальному хозяйству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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