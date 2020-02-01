В Еврейской автономии обнаружили китайцев-нелегалов
В Облучненском районе полиция обнаружила двух граждан КНР, ведущих трудовую деятельность не по профессии, указанной в разрешении на работу, сообщили в пресс-службе УМВД по ЕАО.
Миграционные полицейские вместе с коллегами из Теплоозерска выехали в лес. Там, километрах в тридцати от поселка, работает некое предприятие. В трудовом коллективе – преимущественно граждане КНР. У всех документы были в порядке, кроме двоих – в разрешении на работу указан иной вид трудовой деятельности.
На китайцев-нелегалов были составлены протоколы и наложен административный штраф за незаконное ведение трудовой деятельности. Лицо, принявшее их на работу, также нарушило закон, за что ему был выписан штраф в сумме две тысячи рублей.
Кстати, из-за эпидемии «китайской пневмонии», вызываемой новым коронавирусом, правительство России готовит постановление о приостановке выдачи рабочих виз гражданам Китая. Уже закрыты несколько пунктов пропуска на Дальнем Востоке, в том числе по два - в Еврейской автономии и в Хабаровском крае.
ИСТОЧНИК KP.RU