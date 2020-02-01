В Еврейской автономии обнаружили китайцев-нелегалов

1 Февр. 2020 2020-02-01T06:05:59+03:00

Граждане КНР работали на заготовке леса, не имея на то разрешения от российских властей

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В Облучненском районе полиция обнаружила двух граждан КНР, ведущих трудовую деятельность не по профессии, указанной в разрешении на работу, сообщили в пресс-службе УМВД по ЕАО.

Миграционные полицейские вместе с коллегами из Теплоозерска выехали в лес. Там, километрах в тридцати от поселка, работает некое предприятие. В трудовом коллективе – преимущественно граждане КНР. У всех документы были в порядке, кроме двоих – в разрешении на работу указан иной вид трудовой деятельности.

На китайцев-нелегалов были составлены протоколы и наложен административный штраф за незаконное ведение трудовой деятельности. Лицо, принявшее их на работу, также нарушило закон, за что ему был выписан штраф в сумме две тысячи рублей.

Кстати, из-за эпидемии «китайской пневмонии», вызываемой новым коронавирусом, правительство России готовит постановление о приостановке выдачи рабочих виз гражданам Китая. Уже закрыты несколько пунктов пропуска на Дальнем Востоке, в том числе по два - в Еврейской автономии и в Хабаровском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU