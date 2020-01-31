2020-01-31T06:36:30+03:00
Общество

В Хабаровском крае и Еврейской автономии из-за коронавируса закрыли пункты пропуска в Китай

Движение закрыто временно, пока ситуация с опасной инфекцией не нормализуется
Борис КОКУРИН
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В Хабаровском крае и Еврейской автономии из-за коронавируса закрыли пункты пропуска в Китай. Фото: Минздрав Хабаровского краяВ Хабаровском крае и Еврейской автономии из-за коронавируса закрыли пункты пропуска в Китай. Фото: Минздрав Хабаровского края
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С сегодняшнего дня на двух пунктах пропуска в Китай в Хабаровском крае и еще двух в Еврейской автономной области временно ограничено движение через государственную границу. Это сделано по распоряжению нового премьер-министра России для того, чтобы уберечь население от распространения коронавируса.

Закрыты пункты пропуска: Хабаровск – Фуюань, ПокровкаЖаохэ в Хабаровском крае и Амурзет – Лобэй, Нижнелененское – Тунцзян в Еврейской автономной области. Пункты закрыты с ноля часов 31 января до особого распоряжения правительства. При этом будет обеспечиваться возвращение россиян из Китая с соблюдением всех необходимых санитарных мер. И сохранится возможность выезда китайских граждан в КНР.

Закрыто и железнодорожное сообщение с соседним государством, начиная с 31 января до 1 марта. Международное железнодорожное сообщение с Китаем сохраняется только на маршруте «МоскваПекин».

В то же время в Хабаровском аэропорту авиакомпании продолжают выполнять рейсы в Китай. Сейчас из Хабаровска в Харбин и обратно самолеты летают 2 раза в неделю, в Дзямусы – два раза в неделю и один раз в неделю в Фуюань.

- Пока отменены только рейсы в китайский город Санья, их выполняла авиакомпания «Нордвинд». Полеты должны были продолжаться до начала летней навигации, но авиаперевозчик решил их отменить до 22 марта, - рассказала Анастасия Хаустова, руководитель пресс-службы Хабаровского аэропорта. – От других авиакомпаний уведомлений об отмене рейсов в Китай пока не поступало.

Тем не менее сейчас в Хабаровском аэропорту действуют жесткие карантинные меры для всех, кто прилетает из сопредельного государства. Пассажиры проходят двойной контроль в самолете и в здании аэровокзала. У них измеряют температуру и берут пробы слизистой оболочки. Затем мазки обрабатываются в лаборатории - для того, чтобы выявить коронавирус, или дать по пробе отрицательное заключение специалистам необходимо около пяти часов. Пока на территории Хабаровского края ни одного заразившегося коронавирусом не выявлено.

В вузах Хабаровского края студентам из КНР продлили зимние каникулы до 2 марта, те, кто выехал на празднование китайского Нового года, вернутся в Хабаровск только с началом весны. Только в ТОГУ это 369 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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