2020-02-03T07:35:11+03:00
Общество

В Хабаровском крае у студентов ищут наркотики

Отряды специального назначения уже обыскали несколько общежитий
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровском крае у студентов ищут наркотикиВ Хабаровском крае у студентов ищут наркотикиФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков, видимо, в свете последнего резонансного обсуждения проблемы распространения снюса в школах, решили «прошерстить» на этот предмет студентов. Бойцы отряда специального назначения «Гром» наведались в два общежития одного из образовательных учреждений краевого центра.

- С целью выявления подростков, причастных к незаконному обороту наркотиков, сотрудники полиции осмотрели 22 студенческие комнаты, в том числе 16 - с применением служебной собаки, ориентированной на поиск наркотических средств, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Надо сказать, студенты проверку выдержали с честью - ни людям, ни собаке обнаружить запрещенные вещества в комнатах не удалось, а сами учащиеся были трезвые, как стеклышко. Силовики ограничились беседой об административной и уголовной ответственности за нарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, а также разъяснили последствия потребления запрещенных веществ, и отбыли восвояси.

А воспитателям и комендантам общежитий полиция еще раз напоминает - в случае выявления у учащихся признаков опьянения необходимо незамедлительно обращаться в органы внутренних дел с целью направления их на медицинское освидетельствование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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