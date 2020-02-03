2020-02-03T09:32:24+03:00
Общество

В Хабаровский край возвращаются морозы

Первая неделя февраля будет неприятной благодаря циклонам из Якутии
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровский край возвращаются морозыВ Хабаровский край возвращаются морозыФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Как мы уже писали ранее - первая декада февраля выдастся холодной, хотя в целом погода в феврале 2020 в Хабаровске и в общем по краю все же порадует жителей сравнительно высокими для этого месяца температурами. Однако именно в начале февраля в регион должны зайти два циклона, двигающиеся со стороны Якутии, и вот они-то чуть собьют погоду с курса на тепло.

- Сильных осадков от этих циклонов мы не прогнозируем. Но 7 февраля может пройти небольшой кратковременный снег. Зато в крае существенно похолодает, циклоны несут с собой арктические воздушные массы. На самом же деле температурный фон просто вернется к своим обычным значениям для февраля. Даже не юге днем будет не теплее -15 градусов, - сообщили в Дальневосточном УГМС.

Как напоминают в пресс-службе краевого правительства, в связи с похолоданием все жители Хабаровского края, собирающиеся надолго покинуть дом, должны позаботиться о собственной безопасности. Перед походами на охоту или рыбалку рекомендуется уточнять прогноз на сутки и брать с собой все необходимое для обогрева: запасную одежду, спички, термос с горячим чаем. При этом обязательно нужно иметь надежные средства связи, чтобы в случае беды немедленно вызвать службу спасения по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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