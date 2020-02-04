2020-02-04T05:17:13+03:00
Происшествия

Две дорогие иномарки пострадали в дорожной аварии в центре Хабаровска

Травму в ДТП получил невиновный водитель
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Оба автомобиля нуждаются в серьезном ремонте. Фото очевидцевОба автомобиля нуждаются в серьезном ремонте. Фото очевидцев
Изменить размер текста:

ЧП произошло среди бела дня 3 февраля на пересечении улиц Советской и Запарина. Потерпевший, 49-летний хабаровчанин на Suzuki Grand Vitara двигался по улице Советской в сторону Амура, направляясь домой обедать. Водитель Nissan Patrol спускался по улице Запарина от улицы Серышева и собирался пересечь главную дорогу. Знак «Уступи дорогу» он не заметил и искренне полагал, что движется по основной трассе. Сотрудникам ГИБДД он позже объяснил, что этим путем ехал впервые и не сориентировался в ситуации. Его оппонент - местный житель и обстановку знал куда лучше. Забегая вперед, скажем, что это знание ему не помогло.

- Меня ослепило солнце, - рассказал он. - Patrol я не видел до тех пор, пока не ударил его. Из-за этого не сбросил скорость. Его выбросило на тротуар, где он врезался в знак пешеходного перехода.

Жертв в трагедии не оказалось по чистой случайности - пешеходный переход был пуст. Однако скорую помощь все же пришлось вызывать - водитель Grand Vitara жаловался на боль в спине. Прибывшие медики диагностировали у него перелом ребра.

Тест на трезвость оба автомобилиста сдали без проблем. Гражданская ответственность виновного оказалась застрахована. Теперь страховщикам придется рассчитываться не только за ущерб Grand Vitara, но и за дорожный знак. Менять его на этом перекрестке будут уже в четвертый раз - информационные таблички сшибают периодически вылетающие за пределы дороги автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске отпразднуют День зимних видов спорта
Только в путь: В Хабаровском крае открылись пять новых ледовых переправ
Росгвардейцы Хабаровска стали победителями краевого чемпионата по бильярду
Социальные некоммерческие инициативы в Хабаровском крае поддержат рублем
В ЕАО оборудуют специальных боксы для пациентов с подозрением на коронавирус
В Хабаровском крае молодые матери пройдут переобучение и повысят квалификацию
Комсомольчанин хотел порадовать друга, а получил четыре года строгача за сбыт наркотиков
Две дорогие иномарки пострадали в дорожной аварии в центре Хабаровска
Житель Комсомольска в одиночку дойдет на лыжах до Николаевска в честь годовщины Победы
В Хабаровском крае проиндексировали все социальные выплаты
Погода в Хабаровске на 4 февраля 2020 года: в Хабаровске похолодает, днем до -12 градусов
В Хабаровском крае мужчина обокрал заснувшего собутыльника на 220 тысяч рублей
Хабаровские водители насбивали дорожных знаков на 1,5 миллиона рублей
В микрорайоне «Строитель» в Хабаровске построят новую школу
В Хабаровский край возвращаются морозы
Более 13 тысяч школьников пройдут итоговое собеседование по русскому языку в Хабаровском крае
В Хабаровском крае у студентов ищут наркотики
В Хабаровске мужчина полтора года истязал своих беспомощных родителей, а затем убил отца
Недобросовестную многодетную мать наказали правоохранители в Комсомольске
«Ростелеком. Лицей» подарит школьникам Хабаровского края две недели бесплатных занятий
Массовые «минирования» школ опять начались в Комсомольске-на-Амуре