Две дорогие иномарки пострадали в дорожной аварии в центре Хабаровска

4 Февр. 2020 2020-02-04T05:17:13+03:00

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ЧП произошло среди бела дня 3 февраля на пересечении улиц Советской и Запарина. Потерпевший, 49-летний хабаровчанин на Suzuki Grand Vitara двигался по улице Советской в сторону Амура, направляясь домой обедать. Водитель Nissan Patrol спускался по улице Запарина от улицы Серышева и собирался пересечь главную дорогу. Знак «Уступи дорогу» он не заметил и искренне полагал, что движется по основной трассе. Сотрудникам ГИБДД он позже объяснил, что этим путем ехал впервые и не сориентировался в ситуации. Его оппонент - местный житель и обстановку знал куда лучше. Забегая вперед, скажем, что это знание ему не помогло.

- Меня ослепило солнце, - рассказал он. - Patrol я не видел до тех пор, пока не ударил его. Из-за этого не сбросил скорость. Его выбросило на тротуар, где он врезался в знак пешеходного перехода.

Жертв в трагедии не оказалось по чистой случайности - пешеходный переход был пуст. Однако скорую помощь все же пришлось вызывать - водитель Grand Vitara жаловался на боль в спине. Прибывшие медики диагностировали у него перелом ребра.

Тест на трезвость оба автомобилиста сдали без проблем. Гражданская ответственность виновного оказалась застрахована. Теперь страховщикам придется рассчитываться не только за ущерб Grand Vitara, но и за дорожный знак. Менять его на этом перекрестке будут уже в четвертый раз - информационные таблички сшибают периодически вылетающие за пределы дороги автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU