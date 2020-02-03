Хабаровские водители насбивали дорожных знаков на 1,5 миллиона рублей

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:08:16+03:00

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Кроме того, что водители в краевом центре направо и налево портят и сбивают дорожные знаки - их зачастую еще и воруют. Как сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска, на конец прошлого года сумма ущерба от такого воровства составила почти полмиллиона рублей. Что же касается «участия» светофоров, знаков, световых опор и ограждений в ДТП, здесь статистика еще хуже - 1,5 миллиона рублей ущерба было нанесено в целом муниципальному имуществу за 2019 год, при этом компенсировали водители вред только на 266 тысяч рублей.

- Проблема в том, что не всегда удается установить виновника. Такие «неустановленные лица» в прошлом году нанесли ущерб городскому имуществу на сумму 58 тысяч рублей, - пожаловался и.о. заведующего сектором управления дорог и внешнего благоустройства Николай Жираков. - Когда виновник известен, мы используем и механизмы ОСАГО. Нами в страховые компании направлены заявления о возмещении ущерба на сумму свыше 87 тысяч рублей.

Муниципалитет старается уменьшить число мест концентрации ДТП - о таких местах ежегодно в мэрию докладывают сотрудники ГИБДД. По итогу дорожниками принимаются меры - к примеру, на одном таком участке устанавливают дополнительные дорожные знаки, на другом - наносят разметку, на третьем - монтируют барьерные ограждения, устанавливают светофоры или камеры видеофиксации. Но все же основная часть ответственности лежит на самих водителях, поэтому дорожные службы обращаются к ним с просьбой - придерживайтесь принципа аккуратного вождения, и все будет в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU