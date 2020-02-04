2020-02-04T07:23:45+03:00
Спорт

В Хабаровске отпразднуют День зимних видов спорта

На активный семейный праздник приглашают жителей и гостей города
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровске отпразднуют День зимних видов спортаВ Хабаровске отпразднуют День зимних видов спортаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Девятого февраля в 13:00 часов на народном катке (смотрите расписание работы и цены на прокат) на набережной Амура будет развернуто восемь спортивных интерактивных спортивных площадок: шорт-трек, бочлинг, хоккей с мячом, биатлон, состязание на тюбах и другие не менее интересные и захватывающие соревнования.

- Для участия в спортивных состязаниях приглашаются семьи Хабаровска: взрослые и дети до 14 лет, - рассказала начальник отдела по организации мероприятий и реализации социальных программ КГАУ ДССХК Юлия Коробчук. - Если ваша семья любит спорт и здоровый образ жизни, присоединяйтесь!

Как сообщают в пресс-службе правительства края, семейным командам предстоит пройти несколько спортивных станций: «перекати поле», «лучный тир», «снежки», «хоккей с мячом», «скачки» и другие. По итогам набранных очков определится спортивная тройка семей-победителей, при этом призерам состязаний будут вручены памятные кубки, медали, пригласительные билеты на каток в арену «Ерофей», в плавательный бассейн и подарки от партнеров спортивного праздника.

Регистрация на участие проходит в инстаграм-аккаунте naberezhnaya_khv, а также по телефону 8 (4212) 464-486.

ИСТОЧНИК KP.RU

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