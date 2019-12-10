Каток на набережной в Хабаровске 2019-2020: расписание работы, цена проката коньков

Каток на набережной в Хабаровске 2019-2020 - самый большой на Дальнем Востоке, его площадь составляет 18 тысяч квадратных метров. Накануне состоялось торжественное открытие этой ледовой площадки, для жителей и гостей города выступили творческие коллективы и фигуристы, также прошел товарищеский матч «СКА-Нефтяника» и правительства края.

ЦЕНА ПРОКАТА ВЫРОСЛА

Теперь каток на набережной в Хабаровске 2019-2020 открыт для посетителей, и для всех любителей покататься на свежем воздухе «КП-Хабаровск» выяснила актуальное расписание работы и цены проката коньков.

В прошлом году стоимость проката равнялась 200 рублям в час, теперь она составляет 250 рублей. В залог необходимо оставить 2000 рублей или документы и 500 рублей. Заточка коньков стоит по-прежнему 200 рублей, прокат комплекта защиты со шлемом - 250 рублей в час. Камера хранения - 100 рублей без ограничения времени.

Коньки, как и в прошлом году, в прокат предоставляются как фигурные, так и хоккейные. Разброс размеров внушительный - от 26 до 46 включительно.

КАТОК НА НАБЕРЕЖНОЙ В ХАБАРОВСКЕ 2019-2020: РАСПИСАНИЕ

Каток на набережной ждет посетителей ежедневно, по будням с 11:00 до 23:00, по выходным и праздникам с 10:00 до 24:00.

- Стоит обратить внимание на то, что каждый день на катке проводятся профилактические работы с 6:00 до 10-11 часов утра, - рассказала «КП»-Хабаровск» Юлия Коробчук, начальник отдела по организации социальных мероприятий КГАУ «Дирекция спортивных сооружений». - Так называемая зона обогрева с фудкортом работает в будни с 12:00 до 22:00, в выходные и праздники с 9:00 до 23:00.

К слову, в ближайшее время каток на набережной в Хабаровске 2019-2020 готовит своим гостям несколько праздничных сюрпризов. Так, 12 декабря на его территории с размахом отметят День конституции, 31 декабря хабаровчан и гостей города приглашают встретить всем вместе Новый год с Дедом Морозом, Снегурочкой и елкой, а 1 января горожан приглашают на ежегодную спортивную акцию «Забег обещаний».

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