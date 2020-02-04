В Хабаровске арестовали мужчину, располосовавшего женщину ножом

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:33:22+03:00

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Труп женщины с глубокими ранами шеи, нанесенными острым предметом, был найден вечером 1 февраля. Об убийстве сообщили местные жители. Следователи выяснили, что компания из четырех человек распивала спиртные напитки, когда вдруг один из них вскочил, схватил нож и набросился на сидящую в компании женщину.

- Во время застолья 40-летний мужчина нанес женщине два удара ножом в область шеи. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. После совершения преступления злоумышленник скрылся из квартиры, - рассказал Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В бегах злоумышленник находился три дня, все это время его искали следователи и сотрудники полиции. Поймали предполагаемого убийцу 3 февраля. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, ожидая решения судьи о заключении под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» уголовного кодекса России. Как сообщили в ведомстве, в 2019 году в Хабаровском крае было раскрыто 93,7% убийств.

ИСТОЧНИК KP.RU