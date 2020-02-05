2020-02-05T08:48:03+03:00
Недвижимость

В Хабаровске за год отремонтируют 352 лифта

На эти цели потратят почти 811 миллионов рублей
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровске за год отремонтируют 352 лифтаВ Хабаровске за год отремонтируют 352 лифтаФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Ремонт и обслуживание лифтовых площадок по-прежнему остаются самыми затратными видами капитального ремонта, который в Хабаровском крае выполняют за счет собственников. Стоимость замены только одного лифта оценивается в 2-2,5 миллиона рублей, при этом под каждый отдельно взятый лифт разрабатывается свой проект.

- Само производство лифта занимает 60 дней. Примерно еще 30 дней уходит на доставку оборудования к месту монтажа. В общей сумме процесс получается не только дорогостоящий, но и длительный по времени, - пояснили в краевом Фонде капремонта. - Для этого года уже проведено 11 аукционов на 423 лифта.

Для сравнения, в 2019 году обновили 380 лифтов в 111 домах. В новом сезоне, по информации пресс-службы правительства Хабаровского края, замене подлежат еще 352 лифта в 113 домах - на эти цели будет направлено почти 811 миллионов рублей. Всего же в Хабаровских многоэтажках насчитывается 4200 лифтов, большая часть которых технически устарела и подлежит замене.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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