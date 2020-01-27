Капитальный ремонт домов в Хабаровском крае 2020: полный список

О плане на капитальный ремонт домов в Хабаровском крае 2020 начали говорить еще в прошлом году. К слову, за 2019 год в регионе отремонтировали 765 многоквартирников на сумму 1,6 миллиарда рублей. В 2020 году размах и бюджет чуть поскромнее - 714 домов и 1,4 миллиарда рублей.

- По 247 объектам уже заключены контракты, по 340 - объявлены аукционы по отбору подрядных организаций для проведения капремонта, - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

В ведомстве также отметили, что в 2019 году собираемость средств на капремонт с населения составила 80%, что приятно и очень важно, поскольку чем больше средств будет собрано, тем больше домов смогут отремонтировать и тем большее количество работ смогут провести. А вот о том, какие это будут работы, расскажем в следующей главе.

ЧТО ВХОДИТ В КАПРЕМОНТ?

Что же ждет многоквартирники, которые попадают под капитальный ремонт домов в Хабаровском крае 2020? На самом деле, список проводимых работ достаточно обширный, вопреки распространенному убеждению о том, что «максимум стены покрасят, да крышу подлатают». Итак:

1. Ремонт стен и фасадов. Сюда входит как раз пресловутая покраска стен и покрытие кровли, ликвидация трещин, а также замена водостоков, ремонт пожарных лестниц, утепление фасадов и цоколей, обустройство козырьков и лифтовых шахт, ремонт отмостки.

2. Восстановление подвалов и фундамента. В эту категорию попадают работы, собственно, по ремонту фундамента, замене подвальных дверей и конструкций, герметизации тех мест, где пересекаются элементы фундамента и инженерной системы и прочее.

3. Ремонт чердаков и крыш. Это, прежде всего, противопожарная и антисептическая обработка данных помещений, замена устаревшего материала кровли, нормализация режима влажности/сухости, герметизация воздуховодов и газоотводов.

4. Ремонт входных площадок и дверных конструкций. Сюда входит замена или починка входных и тамбурных дверей, различные работы по обустройству и поддержке в надлежащем состоянии мусоропровода, контейнерной площадки, укрепление и восстановление ступеней, кафельная облицовка (по желанию собственников) подъезда или парадной.

5. Ремонт внутридомовых инженерных систем. Здесь список работ настолько обширный, что редакция «КП» не будет приводить его полностью. Достаточно сказать, что туда входят абсолютно все виды работ по замене, восстановлению и улучшению всего, что связано с отоплением, трубами и отопительным оборудованием, а также вентиляцией, счетчиками и прочим.

6. Ремонт прочих систем. Это внутридомовое газоснабжение, электрооборудование, противопожарные системы.

7. Разное: работы по восстановлению функций и улучшению лифтов, включая обеспечение доступности для инвалидов, а также благоустройство двора.

Как видим, список, действительно, внушительный. При этом жильцы многоквартирного дома оплачивают капремонт лишь частично - к взносам обладателей квартир обязательно добавляется и финансовая помощь региональных госструктур.

СПИСОК ДОМОВ НА 2020 ГОД

Те, кто хочет узнать, попал ли их дом «под запись» на капитальный ремонт домов в Хабаровском крае в 2020 году, могут перейти на страницу Фонда капитального ремонта по ссылке и скачать полный список, который находится внизу страницы в Приложениях 1 и 2.