2020-02-06T09:24:45+03:00
Происшествия

Мэрию Хабаровска и опять «заминировали» по электронной почте

Здание проверили саперы, взрывного устройства специалисты не нашли
Василий ЗАДУНАЕВ
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Мэрию Хабаровска и опять «заминировали» по электронной почтеМэрию Хабаровска и опять «заминировали» по электронной почтеФото: Ксения ТУРТЫГИНА
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Сообщение о том, что в здании администрации города находится взрывное устройство, поступило в приемную мэра Хабаровска этим утром. Чиновники по сигналу тревоги вынуждены были покинуть объект и ждать когда специальные службы проверят все помещения администрации.

- Саперы прибыли оперативно, однако в результате осмотра ничего опасного в мэрии не нашли. Уже к обеду администрация города работала в штатном режиме, - рассказал Руслан Соколов, руководитель пресс-службы администрации города Хабаровска.

Кроме этого появились сообщения, что сегодня из-за угрозы взрыва эвакуировали сотрудников администрации Индустриального района и специалистов Пенсионного фонда в Южном микрорайоне.

Напомним что в Хабаровске неизвестные «доброжелатели» регулярно минируют различные организации, торговые центры, детские сады и школы. Сообщения о том, что в одном из помещений находится взрывное устройство, как правило, приходят по электронной почте. Людей из зданий эвакуируют, объекты проверяют саперы. К счастью пока ни одного взрывного устройства специалистами найдено не было. Последний раз школы минировали в этот понедельник 3 февраля. Поиском электронных террористов занимаются соответствующие службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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