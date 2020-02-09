2020-02-09T10:34:38+03:00
Спорт

«СКА-Хабаровска» на сборах в Турции сыграл с румынским «Петролулом» со счетом 0:0

Впереди у хабаровской команды еще два матча
Борис КОКУРИН
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«СКА-Хабаровска» на сборах в Турции сыграл с румынским «Петролулом» со счетом 0:0«СКА-Хабаровска» на сборах в Турции сыграл с румынским «Петролулом» со счетом 0:0Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
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Напомним, что продолжается второй этап сборов футболистов «СКА-Хабаровска» в турецком городе Белек. На этих сборах они должны будут провести три контрольных матча, первый армейцы сыграли с румынским «Петролулом».

С самого начала встречи команды показали достаточно ровную игру, правда соперник провел пару атак, но армейцы легко отбились. Затем команды обменялись угловыми. На 25 минуте футболисты «Петролула» захватили на поле территориальное преимущество, а у СКА проявились проблемы с выходом из обороны. На 35 минуте румыны опасно атакуют, но Обухов спасает команду. На 44 минуте еще один опасный удар по воротам армейцев – штанга! На перерыв команды ушли с ничейным счетом.

Впрочем, второй тайм несмотря на множество опасных моментов ни одной из команд так и не удалось открыть счета. Так же на 90 минуте матча Григорий Труфанов поучил повреждение, да такое что сам не смог покинуть поле, впрочем, как заверили в команде, с футболистом все в порядке. Игра завершилась со счетом 0:0.

- Следующий матч хабаровская команда проведет 12 февраля, армейцы сыграют с армянским «Шираком», а 15 февраля с казахстанским «Шахтером», - рассказали в пресс-службе клуба.

Сезон для хабаровчан продолжится 9 марта игрой с ФК «Мордовия» в Саранске. Сейчас «СКА-Хабаровск» занимает 8 место в турнирной таблице чемпионата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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