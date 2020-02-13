2020-02-13T02:15:42+03:00
Общество

Главную новогоднюю елку и ледовый городок демонтируют в Хабаровске

К работе приступят уже на этой неделе из-за аномального потепления
Александр ШТААЛЬ
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Главную новогоднюю елку и ледовый городок демонтируют в Хабаровске ФОТО: Руслан ТорубаровГлавную новогоднюю елку и ледовый городок демонтируют в Хабаровске ФОТО: Руслан Торубаров
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В Хабаровске на площади Ленина демонтируют главную новогоднюю елку и зимний городок - четыре горки, множество интерактивных фотозон, большую шахматную доску. К работе приступят уже на этой неделе из-за аномального потепления. Вывозить снежные и ледяные скульптуры планируют 13-14 февраля. К слову, обычно этот процесс начинается в 20-х числах февраля.

- Фигуры, лабиринты и горки начинают таять. Это может представлять опасность для окружающих. Планируется, что демонтаж закончится к концу следующей недели, - сообщили в главном управлении внутренней политики края.

Сначала рабочие уберут тающие объекты, потом снимут иллюминацию и начнут разбирать новогоднюю ель. После демонтажа 190 живых деревьев передадут в зоосад на корм животным, а металлический каркас разберут и отправят на склад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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