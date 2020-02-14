В Хабаровском крае следователи выясняют обстоятельства исчезновения двух рыбаков

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:33:56+03:00

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В Хабаровском крае накануне, 13 февраля, в четырех километрах от села Воронежское-3 случилась трагедия - под лед ушли две машины. При этом в одной из них находились два человека. На месте работали специалисты краевой аварийно-спасательной службы, спасатели главного управления МЧС и инспектор ГИМС.

Ранее сообщалось, что группа рыбаков после рыбалки на трех машинах возвращалась в Хабаровск. Они почти добрались до берега, оставалось преодолеть всего 50-70 метров, и люди оказались бы на суше. Машины съехали с островов и въехали на лед, который водителям показался достаточно прочным, но в итоге проломился. Один мужчина успел спастись, двое не смогли выбраться.

- На сегодняшний день следователи проводят проверку по факту случившегося. По ее результатам примут процессуальное решение, - прокомментировали в пресс -службе Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

ИСТОЧНИК KP.RU