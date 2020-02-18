18 Февр. 2020 2020-02-18T06:05:51+03:00

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В Хабаровске прогулки по замершему Амуру опасны для жизни. Об этом напоминают в городском управлении ГО и ЧС. Местами из-за сброса теплых сточных вод речной лед очень тонкий, на отдельных точках в нем есть крупные промоины, которые не сразу удастся рассмотреть. Самые опасные участки вдоль береговой лини Амура от улицы Богачева до арены «Ерофей», а также в районе моста.

- В целях профилактики представители комитетов по управлению районами Хабаровска и инспекторы по делам несовершеннолетних каждую неделю проводят рейды. Они рассказывают детям и взрослым о том, как опасно ходить по льду. В местах массового пребывания людей установили более 70 предупреждающих знаков, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Между тем один горожанин прямо на замерзшей реке установил арт-объекты. Они находятся напротив центрального пляжа. Самый яркий персонаж среди них - это мифический единорог. Специалисты отмечают, что сама выставка - дело хорошее, но не на льду. Прочный на вид, он при большом скоплении людей на одной точке может треснуть под ногами. Горожане же, не задумываясь об этом, хотят подойти ближе к фигурам, чтобы сфотографироваться.

Хабаровчан призывают быть осторожнее. Пожалуйста, не выходите на лед, не подвергайте свои жизни смертельной опасности. Напомним, на прошлой неделе в районе Воронежа под Хабаровском под лед провалились два автомобиля. Погибли люди.

ИСТОЧНИК KP.RU