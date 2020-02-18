Под Хабаровском продолжаются поиски рыбаков, провалившихся под лед вместе с машиной

18 Февр. 2020 2020-02-18T06:04:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Хабаровском в районе села Воронежское-3 продолжаются поисковые работы. Спасатели ищут автомобиль УАЗ Patriot и людей, находившихся в нем. Напомним, происшествие случилось вечером 13 февраля. Первым ушел под лед УАЗ Patriot. Двое мужчин, предположительно находящиеся в нем, не успели покинуть салон. Потом провалилась Toyota Rush, ехавшая следом, но водитель смог выбраться через окно и добрался до берега. Его доставили в больницу.

- Накануне, 17 февраля водолазы выполнили два спуска на дно реки Амур. В общей сложности за время поисков уже обследовали семь тысяч квадратных метров дна реки. Поиски результатов не дали. Сегодня, 18 февраля 2020 года работу продолжат. Работы осложняются хрупкостью льда и очень сильным течением на слиянии двух проток, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ваши новости могут быть в нашей ленте. Просто поделитесь своими событиями, которые увидели в своем городе. Присылайте сообщения в WhatsApp +7-909-874-40-51 или на редакционную почту red.habkp@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU