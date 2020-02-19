2020-03-03T03:16:35+03:00
Общество

Водолазы осматривают дно Амура под Хабаровском в поисках пропавших рыбаков

По данным на 18 февраля, уже обследовали семь тысяч 250 квадратных метров дна
Александр ШТААЛЬ
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Водолазы осматривают дно Амура под Хабаровском в поисках пропавших рыбаковВодолазы осматривают дно Амура под Хабаровском в поисках пропавших рыбаковФото: Мария ЛЕНЦ
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Под Хабаровском в районе села Воронежское-3 продолжаются поиски рыбаков, которые предположительно провалились под лед вместе с машинами. Напомним, происшествие случилось 13 февраля в четырех километрах от населенного пункта.

По предварительной информации, машины выехали на лед с островов, которые находятся посреди реки. Первым провалился «УАЗ Патриот», в нем-то и находились пропавшие люди. Следом ехала машина Toyota Rush. Прежде чем она утонула, водитель успел выбраться через окно и добраться до берега. Спасшегося мужчину спасатели передали бригаде скорой помощи, а позже его доставили в больницу.

- По данным на 18 февраля, водолазы уже обследовали семь тысяч 250 квадратных метров дна. Поиски результатов не дали, Сегодня, 19 февраля 2020 года, работа продолжается. Она осложняется хрупкостью льда и очень сильным течением на слиянии двух проток, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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