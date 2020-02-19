2020-02-19T09:17:05+03:00
Общество

Молодые семьи в Хабаровском крае получили жилищные сертификаты

Господдержку оказали жителям Ванинского района
Александр ШТААЛЬ
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Молодые семьи в Хабаровском крае получили жилищные сертификаты ФОТО: Официальный сайт администрации Ванинского муниципального районаМолодые семьи в Хабаровском крае получили жилищные сертификаты ФОТО: Официальный сайт администрации Ванинского муниципального района
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В поселке Ванино Хабаровского края молодым семьям вручили сертификаты на покупку жилья. В честь такого события организовали торжественную церемонию. Напомним, поддержку от государства получили молодые семьи - участники программ «Молодым семьям - доступное жилье» и «Обеспечение жильем молодых семей».

- На сегодняшний день в Ванинском районе признали нуждающимися в улучшении жилищных условий по обеим муниципальным программам 209 молодых семей. В 2020 году в районе собираются потратить 84 миллиона рублей на улучшение жилищных условий 116 нуждающихся семей, - рассказали в администрации Ванинского района.

Отметим также, что за время реализации данных программ уже смогли улучшить жилищные условия более 250 молодых семей в Ванинском районе. Напомним, в Хабаровском крае действуют несколько жилищных программ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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