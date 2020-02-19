19 Февр. 2020 2020-02-19T12:12:52+03:00

Поисковики в Хабаровске поделились видео с места, где машины ушли под лед ФОТО: ПСО «Амур-поиск»

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Под Хабаровском пятые сутки идут поисковые работы на Амуре близ села Воронежское-3. Напомним, в этом районе 13 февраля под лед ушли две машины, в одной из них предположительно были два человека. Водитель второй иномарки успел выбраться через окно и добраться до берега. Позже его доставили в больницу.

- На месте происшествия также работают поисковики «Амур-поиск». Они же сделали видео о том, как выполняют поисковые мероприятия. Работы ведут по кромке льда, на берегу с нетерпением ждут результатов родственники пострадавших, - рассказали в поисково- спасательном отряде «Амур- поиск».

Ранее сообщалось, что водолазы, по данным на 18 февраля, обследовали семь тысяч 250 квадратных метров дна реки. Поиски результатов не дали. Сегодня, 19 февраля 2020 года, работа продолжается. Она осложняется хрупкостью льда и очень сильным течением на слиянии двух проток.

amur_poisk Поисковики в Хабаровске поделились видео с места, где машины ушли под лед

ИСТОЧНИК KP.RU