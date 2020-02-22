В Хабаровске могут закрыть маршрут трамвая номер шесть

22 Февр. 2020 2020-02-22T07:29:37+03:00

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Трамвай следующий по маршруту номер шесть в Хабаровске ходит от остановки «19 школа» до остановки «19 школа». Еще в января депутаты городской думы поддержали идею сократить этот трамвайный маршрут во-первых, из-за его убыточности – по данным управления транспорта городской бюджет теряет на нем до 9 миллионов в год, во-вторых из аварийного состояния пути, на капитальный ремонт которых необходимо потратить около 60 миллионов рублей и еще столько же на восстановление тяговой подстанции.

Так же по данным МУП «ГЭТ» особой популярностью этот маршрут в городе не пользуется. Сейчас чиновники проводят горячую линию, на которой собирают мнения горожан по этому вопросу.

- Мы приглашаем хабаровчан высказать свое мнение по поводу «шестерки». Специалисты городского управления промышленности, транспорта, связи организуют телефонную горячую линию на тему отмены трамвайного маршрута № 6 сообщением «Школа № 19 – Питомник Лукашова» в связи с его аварийностью. Звонки будут приниматься с 25 февраля по 5 марта 2020 года с 9.00 до 18.00 (исключая обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по телефону 30-28-88, - рассказали в администрации города.

Напомним, что о трамвае в Хабаровске мечтали еще до революции, Первый проект был разработан в 1901 году, но реализован не был. Земельные работы начались только в 1953 году. Рабочих рук не хватало и на строительство выходили простые хабаровчане – им очень хотелось запустить в городе электротранспорт. Маршрут №1 открыли в 1957 году, маршрут №6 в 1967 году.

В то же время в Комсомольск-на-Амуре уже практически лишился большей части своей трамвайной сети. Электровагоны уступили место не самому экологически чистому, но зато выгодному для коммерсантов и бюджета города, транспорту.

ИСТОЧНИК KP.RU