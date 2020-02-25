25 Февр. 2020 2020-02-25T01:34:48+03:00

«Лыжники Победы» по пути из Хабаровска в Москву увидели самую большую в мире голову Ленина Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

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Военные, которые в честь 75-летия Победы отправились из Хабаровска в Москву на лыжах, добрались до Бурятии. На территории этой республики они посетили Иволгинский дацан, который также называют центр буддийской традиционной сангхи России.

- Для бойцов организовали экскурсию по буддистским храмам, расположенных на территории исторического комплекса. Потом единственный в Вооруженных Силах России буддийский священнослужитель Баир-лама провел молебен, чтобы участники перехода благополучно преодолели столь нелегкий путь, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

У «лыжников-Победы» появилась уникальная возможность поклониться нетленному телу Хамбо Ламы Даши-Доржо Итигэлова. Феномен истории священнослужителя до сих пор остается загадкой во всем мире и не поддается объяснению.

Также бойцы побывали на мероприятиях, посвященных празднованию Белого месяца. Иначе это событие называют буддийским Новым годом «Сагаалган». В честь него на главной площади Улан-Удэ провели концерт, театрализованные представления городских ансамблей, дегустацию блюд национальной кухни. Здесь же на площади бойцы увидели самую большую в мире голову Ленина. Кстати, эту достопримечательность занесли в Книгу рекордов России.

ИСТОЧНИК KP.RU