«Лыжники Победы» по пути из Хабаровска в Москву увидели самую большую в мире голову Ленина
Военные, которые в честь 75-летия Победы отправились из Хабаровска в Москву на лыжах, добрались до Бурятии. На территории этой республики они посетили Иволгинский дацан, который также называют центр буддийской традиционной сангхи России.
- Для бойцов организовали экскурсию по буддистским храмам, расположенных на территории исторического комплекса. Потом единственный в Вооруженных Силах России буддийский священнослужитель Баир-лама провел молебен, чтобы участники перехода благополучно преодолели столь нелегкий путь, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
У «лыжников-Победы» появилась уникальная возможность поклониться нетленному телу Хамбо Ламы Даши-Доржо Итигэлова. Феномен истории священнослужителя до сих пор остается загадкой во всем мире и не поддается объяснению.
Также бойцы побывали на мероприятиях, посвященных празднованию Белого месяца. Иначе это событие называют буддийским Новым годом «Сагаалган». В честь него на главной площади Улан-Удэ провели концерт, театрализованные представления городских ансамблей, дегустацию блюд национальной кухни. Здесь же на площади бойцы увидели самую большую в мире голову Ленина. Кстати, эту достопримечательность занесли в Книгу рекордов России.
ИСТОЧНИК KP.RU
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