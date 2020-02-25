Месторождение брусита в ЕАО станет одним из крупнейших в мире

25 Февр. 2020 2020-02-25T06:22:20+03:00

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Месторождение брусита в Еврейской автономии станет одним из крупнейших в мире. Такую цель поставили в регионе. Для этого краевые власти и руководство компании-добытчика собираются заключить соглашение о социально-экономическом сотрудничестве и дальнейшем развитии предприятия.

- На сегодняшний день в производство внедрили новые технологии. Они нужны, чтобы освоить новые виды продукции, расширить рынки сбыта и вовлечь в производство ранее не использовавшиеся запасы полезных ископаемых, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

В планах предприятия разработка Савкинского месторождения в Октябрьском районе. Это позволит увеличить производственные мощности. Ожидаемая ресурсная база на этой площадке составляет более 21 миллиона тонн, что сделает месторождение брусита одним из крупнейших в мире. Осваивать месторождение начнут в этом году. Добыча минерала запланирована на 2025 год.

Ранее сообщалось, что фактором, сдерживающим разработку месторождения, было отсутствие дорог. На сегодняшний день уже внесли предложение о включении строительства дорожной сети в национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2025 года.

ИСТОЧНИК KP.RU