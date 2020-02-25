В Хабаровске стартует прием документов от молодых семей на жилищную субсидию

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:28:22+03:00

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В Хабаровске со 2 марта стартует прием документов от молодых семей на жилищную субсидию. Подать заявления можно будет по адресу: Хабаровск, улица Запарина, 76, кабинет 507 (актовый зал). Принимать молодые семьи будут по средам 4, 11, 18 и 25 марта с 14:00 до 19:00, а также по субботам 7, 14, 21, 28 марта с 10:00 до 14:00.

- Список документов, которые нужно подготовить заранее, опубликованы на сайте министерства строительства края. Там же можно скачать и распечатать заранее бланки заявлений на строительство или приобретение жилья, о платежеспособности. Также нужно распечатать бланки-согласие на обработку персональных данных совершеннолетних членов семьи и на обработку персональных данных несовершеннолетних членов семьи, - рассказали в региональном ведомстве.

Кроме того, заранее нужно взять в банке справку-подтверждение том, что у потенциального заемщика есть возможно взять ипотеку. Сумма, прописанная в этом документе, зависит от состава семьи. Так, для супругов, не имеющих детей, сумма займа не должна быть меньше одного миллиона 883 тысяч 306 рублей, для одного родителя с ребенком – не меньше одного миллиона 748 тысяч 784 рублей. Для двух родителей с одним ребенком сумма не должна быть меньше двух миллионов 248 тысяч 436 рублей, для семьи из четырех человек – не меньше двух миллионов 997 тысяч 915 рублей, для семьи из пяти человек – не меньше трех миллионов 747 тысяч 393 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU