В Хабаровском крае отпразднуют «Широкую Масленицу»

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:40:26+03:00

Во всех муниципальных районах проводят зиму в субботу и воскресенье

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В Хабаровском крае на этой неделе, 29 февраля и 1 марта проводят зиму. Масленичные гулянья пройдут во всех муниципальных районах. В краевой столице будет работать несколько площадок.

- На стадионе имени Ленина 29 февраля пройдет праздничная программа «Широкая Масленица». В полдень на сцене, расположенной напротив универсального спорткомплекса, начнется большой концерт. Для жителей и гостей города выступят творческие коллективы Хабаровска. Желающие смогут сделать снимки в фотозонах, оформленных в русском народном стиле. На интерактивных площадках пройдут игры и конкурсы для взрослых и детей, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Гостей на гуляньях будут угощать ароматной армейской кашей и горячим чаем. В этот день военнослужащие приготовят почти тысячу порций. Желающие смогут купить себе блинчики, шашлыки и вкусную выпечку. Сжигать чучело Масленицы будут в 14:00 в районе стадиона Ленина.

В Комсомольске-на-Амуре 29 февраля в 12:30 начнется праздничная программа на площади у драматического театра. На следующий день с полудня гулянья развернутся на территории Силинского парка, возле домов культуры «Алмаз» и «Авиастроителей». В Амурске праздновать будут 1 марта на площади перед дворцом культуры. В этот же день зиму проводят в поселке Березовый Солнечного района, городах Бикин, Вяземский и других населенных пунктах края.

ИСТОЧНИК KP.RU