27 Февр. 2020 2020-02-27T12:12:26+03:00

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В Еврейской автономии закончился карантин для трех китайцев. Иностранцев в течение двух недель наблюдали в инфекционной больнице с целью не допустить вероятность развития коронавируса. За все время, что они находились на карантине, симптомов вируса у них не обнаружили.

- Граждан, прибывших из Китая, имеющих вид на жительство РФ, поместили в карантинные боксы в инфекционной больнице. Помещения были оборудованы согласно требованиям Роспотребнадзора. Врачи делали ежедневные обходы, измеряли температуру и брали анализы, направленные на выявление коронавируса. - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

отметим также, что никаких лекарственных препаратов находящиеся на карантине не получают, необходимости в этом нет. При выписке каждому гражданину выдаётся справка об отсутствии симптомов заболевания.

Напомним, на сегодняшний день на карантине остаются 23 человека, прибывших из Китая. По последним данным, симптомов заболевания ни у одного из них не обнаружили. Об этом сообщила Эльнара Алиева, главный врач инфекционной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU