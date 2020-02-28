2020-02-28T12:03:20+03:00
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Тигры заманили в Еврейскую автономию натуралистов из Швейцарии

Европейцы вместе с местными специалистами вели учет тигров и снимали уникальную природу
Александр ШТААЛЬ
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Тигры заманили в Еврейскую автономию натуралистов из Швейцарии ФОТО: Заповедник «Бастак»Тигры заманили в Еврейскую автономию натуралистов из Швейцарии ФОТО: Заповедник «Бастак»
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В Еврейской автономии работали натуралисты из Швейцарии. Исследователи, собираясь на Дальний Восток, хотели увидеть амурского тигра. Надо сказать, им повезло. Чешский турист Йиндрих Фанфрлик не раз приезжал в заповедник в Хабаровском крае с этой же целью, но ему пока удача не улыбнулась. Не так давно в крае встретили кинематографистов из Австрии, которые собираются снять фильм о дальневосточной природе, главным героем в котором будет тигр.

- Натуралисты Нил Виллард и Марк Бостардо из Швейцарии работали в заповеднике «Бастак» в рамках договора о сотрудничестве. Мероприятия проходили в период с 3 по 22 февраля 2020 года, - рассказали в заповеднике.

Европейцы и местные специалисты проводили фото- и видеосъемку, вели учет тигров и отслеживали следы жизнедеятельности хищников и их жертв. Гостей провели по местам обитания полосатых кошек. Речь идет о территориях в бассейне рек Бастак, Икура, Кирга, Большой Сореннак. За период исследований отмечены два тигра - один самец и одна самка.

Напомним, ранее местные специалисты пытались разгадать тайну хищницы-невидимки. Она заставила людей одновременно и поволноваться, и порадоваться.

Тигры заманили в Еврейскую автономию натуралистов из Швейцарии.автор: заповедник «Бастак»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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