2020-03-18T12:57:34+03:00
Звезды

В Хабаровском музыкальном театре отменили спектакли

Решение приняли в превентивных целях
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском музыкальном театре отменили спектакли ФОТО: Министерство культуры Хабаровского краяВ Хабаровском музыкальном театре отменили спектакли ФОТО: Министерство культуры Хабаровского края
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В Хабаровском музыкальном театре отменили спектакли. Речь идет преимущественно о детских и гастрольных представлениях. На остальные спектакли набирают меньше 600 зрителей.

- Среди отмененных постановок «Джаз для детей» (5 апреля, сцена НЭКСТ), «Тайна 12 лебедей» (12 апреля), «Царь Иван и Сивка Бурка» (25 и 26 апреля, сцена НЭКСТ), «Спящая красавица» (26 апреля). Полная стоимость билетов подлежит возврату по месту их приобретения. На заявленные детские представления в мае и июне билетные продажи не открываются, - прокомментировали в Хабаровском краевом музыкальном театре.

Также отменили выступления Александра Розенбаума (22 марта), Венгерского Национального Балета (26 марта). Стоимость билетов также вернут по месту их покупки. О датах, когда состоятся концерты, сообщат позже. Пока решается вопрос с проведением концерта Олега Погудина (31 марта), спектакля «Подыскиваю жену, недорого!» (2 апреля). Их не отменили, но количество билетов в продаже ограничили. Остальные заявленные в афише Хабаровского музыкального театра представления состоятся по плану, с учетом введенного ограничения по количеству зрителей.

Зрителей также информируют, что приостановлены продажи билетов на балкон и в ложи театра. Тем, кто уже купил билеты на балкон или в ложи, предложат комфортные места в партере.

Напомним, в регионе пока не зафиксировали ни одного случая заражения. Отмена мероприятий - это одна из превентивных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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