В хабаровском ТЮЗе отменили спектакли с 19 по 22 марта

19 Март 2020 2020-03-19T04:40:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В хабаровском ТЮЗе отменили часть спектаклей. Это вынужденная превентивная мера, связанная с распространением коронавируса. Напомним, в целях безопасности с 17 марта действуют такие ограничения, как запрет массовых мероприятий с участием более 600 человек, мероприятий для детей в возрасте до 14 лет. Также ограничили гастрольные и выездные мероприятия.

- В Театре юного зрителя отменили спектакли «Сказка о Золотом петушке» (19 марта), «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (20 и 21 марта), «Муха-Цокотуха» (22 марта). В афише марта остаются спектакли для зрителей старше 16 лет, - рассказали в Хабаровском театре юного зрителя.

Напомним, на этой неделе можно посмотреть постановку «Анна Каренина» 21 и 22 марта. Деньги за отмененные спектакли можно получить по месту их покупки: в кассе театра или на сайтах-партнерах. Более подробная информация по телефону: (4212) 32-40-37 или по электронной почте: info@tuz-xa.ru.

Ранее стало известно об отмене спектаклей в Хабаровском музыкальном театре. Напомним, в регионе пока не зафиксировали ни одного случая заражения. Отмена мероприятий - это одна из превентивных мер.

Ваши новости могут быть в нашей ленте. Просто поделитесь своими событиями, которые увидели в своем городе. Присылайте сообщения в WhatsApp +7-909-874-40-51 или на редакционную почту red.habkp@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU