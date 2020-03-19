2020-03-19T08:56:26+03:00
Общество

Школьников в Хабаровском крае переведут на дистанционное обучение

Удаленно учиться ребята будут с 30 марта по 12 апреля
Александр ШТААЛЬ
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Школьников в Хабаровском крае переведут на дистанционное обучениеШкольников в Хабаровском крае переведут на дистанционное обучениеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Хабаровском крае в превентивных целях на дистанционное обучение переведут школьников. Ранее сообщалось, о том, что удаленно будут учиться студенты хабаровских вузов.

Как сообщили в управлении образования администрации Комсомольска-на-Амуре, с 23 по 29 марта школьники в Хабаровском крае будут на каникулах. С 30 марта по 12 апреля во всех школах региона, в том числе и Комсомольска-на-Амуре, учебный процесс начнется в дистанционной форме. Возможно будут использовать электронные ресурсы.

Напомним, в Хабаровске уже отменили ряд спектаклей в музыкальном театре и театре юного зрителя. К слову, в регионе пока не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом. Отмена мероприятий и переход на дистанционное обучение - это всего лишь превентивные меры.

Жителям края напоминают, в России работает портал стопкоронавирус.рф. Ресурс создали для того, чтобы граждане могли получать достоверную информацию о распространении вируса, мерах предосторожности, статистике по заболевшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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