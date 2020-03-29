29 Март 2020 2020-03-29T08:28:09+03:00

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В Хабаровске городскую больницу №10 перепрофилировали под госпиталь для зараженных коронавирусной инфекцией. В это медучреждение направляют заболевших, тех, у кого есть подозрение на заражение COVID-19. Также в госпитале принимают пациентов с внебольничными пневмониями и лиц, прибывших из заграничных поездок с признаками респираторной инфекции.

- Благодаря многокорпусности здесь смогли обустроить также изолятор, где размещают здоровых людей, которые имели контакт с заболевшими коронавирусом. В случае появления признаков заболевания их переводят в инфекционный госпиталь, - рассказали в краевом минздраве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/769403" frameborder="0"></iframe> Фоторепортаж из инфекционного госпиталя сделали в Хабаровске.Автор: Минздрав Хабаровского края

Врачи работают с учетом опыта китайских и европейских коллег. На усиление прибыли врачи инфекционисты, пульмонологи, эпидемиологи и реаниматологи из других учреждений здравоохранения Хабаровска. О том какая обстановка сейчас в учреждении в региональном минздраве сделали небольшой фоторепортаж

Отметим также, что обследования проводят в том числе и путем телемедицинских консультаций с профильным федеральным научно-методическим центром. В больнице есть необходимое оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких. Необходимые лекарства и средства индивидуальной защиты, в лечебном учреждении есть в необходимом количестве.

Жителей города убедительно просят соблюдать режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU