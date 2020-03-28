2020-03-28T07:16:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Хабаровск прибыли 2 рейса из Таиланда, в конце дня ожидается прибытие еще двух самолетов, это ориентировочно 1600 туристов

Всех прилетевших сажают на карантин и вносят в специальную базу данных, которая передается в краевой минздрав и в полицию
Василий ЗАДУНАЕВ
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В Хабаровск прибыли 2 рейса из Таиланда, в конце дня ожидается прибытие еще двух самолетов, это ориентировочно 1600 туристовВ Хабаровск прибыли 2 рейса из Таиланда, в конце дня ожидается прибытие еще двух самолетов, это ориентировочно 1600 туристовФото: Андрей АБРАМОВ
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По информации от краевого оперативного штаба сегодня в Хабаровск прибыли два рейса из Тайланда. В первом находились 480 человек, во-втором 238. Сейчас прибывшие проходят фильтрацию в аэропорту их выпускают из самолета малыми группами по 30 человек, для того чтобы избежать столпотворения и успеть заполнить анкеты. Всем выдается предписание главного санитарного врача о соблюдении 14-дневного карантина, который обязательно надо провести, не выходя из дома.

К слову сказать в аэропорту сейчас проверку на коронавирусную инфекцию не проводят, по словам Татьяны Зайцевой, руководителя управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, все тесты, которые брали в аэропорту за период эпидемии, оказались отрицательными. Но потом у некоторых прилетевших все равно нашли коронавирус. Это объясняется тем, что антитела к вирусу вырабатываются не сразу, поэтому тесты, сделанные в первые дни заражения, непоказательны.

В конце дня ожидается прилет еще двух аэробусов из Юго-Восточной Азии, где не все благополучно с коронавирусом. В общей сложности в Хабаровск практически одновременно прибудут 1600 человек. Главное, что сейчас волнует краевые власти – как заставить прибывающих из-за границы соблюдать обязательный карантин. До этого дня всего тридцать процентов вернувшихся туристов сообщали о себе корректные данные, по которым их можно было найти. Сейчас контроль ужесточен, никому больше не верят на слово.

- Всех граждан вносят в специальную базу данных, которую передают в краевой минздрав и в федеральную полицейскую базу, - подчеркнул на заседании оперативного штаба представитель краевого УМВД. - Это значит, что в случае проверки документов у водителей, прохожих и других людей сотрудники министерства внутренних дел смогут установить нарушителей режима и привлечь их к административной ответственности.

Из Москвы, где работает федеральный оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции нового типа, поступает информация, что за каждым человеком на карантине будут следить при помощи GPS на телефоне. Но хабаровские силовики пока от комментариев воздерживаются.

- В инфекционном госпитале, который сейчас действует на базе 10-й горбольницы, всех поступающих пациентов сортируют на две группы: кто был за границей или контактировал с такими, и на тех, кто не был за рубежом, - также сообщили в оперативном штабе правительства.

Там еще раз подчеркнули: чтобы остановить распространение вируса, очень важно ограничить контакты друг с другом, стараться не выезжать за пределы населённого пункта. Указ президента прямо предписывает, кто и как должен и может работать. Краевые власти обращаются к работодателям: необходимо отпустить по домам работников, которые могут трудиться дистанционно или чьи услуги не так востребованы. Причем провести эту неделю нужно именно в четырех стенах. Так же в региональное правительство поступила информация из Приморского и Краснодарского краев: всем, кто поедет туда в период пандемии на отдых, будет отказано в приеме. Бронирование обнуляется.

Сейчас в Хабаровском крае выявлено 5 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, все они проходят лечение в инфекционном госпитале, развернутом на базе 10 городской больницы, 4 из них в удовлетворительном состоянии, один в отделении интенсивной терапии, его состояние стабильно тяжелое.

- Все больные консультированы в режиме телемедицины с профильным федеральным научно-исследовательским центом. Так же инфекционном блоке находятся 30 пациентов с внебольничной пневмонией, 32 человека с ОРВИ, у 7 из них зафиксирован первично положительный результат на COVID-19. Анализы в установленном порядке направлены для подтверждения. Так же в изоляторе находится 11 человек, из числа близких контактов пациентов с установленным диагнозом COVID-19. Все они в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания у них нет, - рассказали в краевом министерстве здравоохранения.

Напомним, что в регионе прилагают все усилия для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения COVID-19, отменены все массовые культурные, спортивные и развлекательные мероприятия. ВУЗы и школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детские сады. Закрываются театры, спортивные объекты, концертные залы, клубы, столовые. Людей убеждают провести предстающую неделю дома, однако некоторые предприниматели ставят прибыль выше человеческой жизни и не переводят работников на удаленный режим игнорируя требование главы государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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