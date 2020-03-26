Пятый случай заражения коронавирусной инфекцией подтвержден в Хабаровске

Сегодня в Хабаровске обнаружен пятый человек зараженный коронавирусом. Анализ, который сделали одному из «подозреваемых» в инфекционном госпитале, развернутом на базе 10 городской больнице на COVID-2019, дал положительный результат.

- По данным краевого управления Роспотребнадзора, это член семьи одного из ранее госпитализированы больных. Заболевание протекает в лёгкой форме. Он был на изоляции, так что опасности заражения других людей нет, - сообщили в правительстве Хабаровского края.

Тем не менее по мнению сотрудников недавно созданного краевого оперативного штаба по мониторингу ситуации и принятию мер в целях недопущения распространения коронавируса нового типа, на карантине в Хабаровском крае должны находиться более 4 тысяч человек. Это люди, прибывшие из-за границы. Но не все предоставили полные данные о себе. Сейчас их адреса устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, что в Хабаровском крае первые трое заболевшие коронавирусной инфекцией были выявлены 20 марта. Все они оказались туристами, недавно посещавшими неблагополучную в плане COVID-2019 Италию. Людей немедленно изолировали и поместили в инфекционные боксы в 10 горбольнице. Четвертого заболевшего обнаружили в прошедшие выходные он так же посещал Европу. Сейчас в инфекционном отделении городской больницы находятся 11 человек близко контактировавших с зараженными коронавирусом, на домашнем карантине еще около 700 человек.

Не все добровольно соглашаются на госпитализацию и изоляцию от общества, вчера, женщину, летевшую в самолете и контактировавшую с одним из зараженных коронавирусом, пришлось отправлять в медицинский изолятор принудительно, по решению суда. Она уверяла сотрудников Роспотребнадзора что чувствует себя отлично и не собиралась ложиться в больницу.

Сейчас в Хабаровском крае действует особый режим по нераспространению опасной инфекции нового типа. По сообщению краевого правительства в регионе приостанавливается деятельность всех кинотеатров, клубов, детских комнат, развлекательных центров и любых досуговых заведений. Также официально введен запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах. Не проводятся спортивные, развлекательные, зрелищные, культурные, выставочные, просветительские, рекламные и любые другие публичные мероприятия.